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財新服務業PMI升至56.3

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

4月財新中國服務業PMI升至56.3，較3月增長2個百分點，且連續12個月位於擴張區間，雖然就業市場繼續改善，但是通膨壓力不減。

大陸官方發布的4月非製造業PMI下滑0.8個百分點至54.4，財新服務業昨（7）日發布的數據則繼續為加速擴張之勢，創下年內新高，並帶動綜合PMI升至年內高點，擴張率也為今年以來最顯著，顯示大陸生產經營活動總量大幅加速擴張。

財新的數據顯示，4月服務業PMI升至56.3，高於3月的54.3，為四個月最高，並連續一年位於擴張區間；4月綜合PMI升至54.7，也為今年內最高值。

財新智庫高級經濟學家王喆指出，新冠疫情後製造業和服務業的恢復繼續提速，市場供求兩側同步擴張，外需保持向好，就業市場繼續改善，市場信心充足。相比之下，服務業的恢復較製造業更為強勢。

他認為，通膨仍是未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格連升數月，仍未見改善跡象，通膨壓力不斷凸顯。近來高層會議多次提及大宗商品價格上漲問題，提出要加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力。

王喆表示，未來的數月，原材料價格上漲和輸入性通膨將制約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。

PMI 通膨

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