大陸4月進出口增速 超預期

大陸海關總署昨（7）日公布4月進出口增速雙雙維持高位並優於預期，進口增長43.1%，創2011年2月以來十年新高。，外貿有望在高景氣區間運行，對第2季經濟形成重要支撐。專家對後續走勢表示樂觀，高景氣的外貿將對中國經濟產生支柱作用。

路透援引中原銀行首席經濟學家王軍表示，由於美國疫情得到控制及全球疫苗接種加快，中國貿易夥伴經濟復甦明顯，導致外需增加；同時印度和東南亞等國因疫情加重，這些原本是中國出口替代者和競爭者，無形中也為中國的出口企業提供更多機會，並帶動出口產業鏈相關企業。

海關總署統計，4月出口金額達2,639.2億美元，年增32.3%，較3月增加1.7個百分點，遠遠超過預期，比2019年同期增長36.3%。

4月進口金額達2,210.7億美元，年增43.1%，較3月增加5個百分點，創2011年2月以來新高，比2019年同期增長22.5%。

界面新聞報導，針對進口的超強表現，專家歸因三大因素。首先是經濟繼續處於穩定恢復狀態，包括工業增加值、社會零售總額、固定資產投資增長明顯。

其次，4月主要進口大宗商品銅、原油等價格普漲，挹注進口金額增長。此外去年同期的低基數也有影響。

累計今年前四月，進出口總值1.79兆美元，年增38.2%，比2019年同期增長27.4%。前四月累計貿易順差1,579.1億美元，增加174%。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，從去年6月起外貿進出口已連續11個月實現正增長，與2019年同期相比，今年前四月進出口增幅高達21.8％，穩外貿政策措施有力有效。

今年前四月累計對東協、歐盟和美國等主要交易夥伴進出口均增長。其中，東協為第一大貿易夥伴，對東協貿易總值達人民幣1.72兆元，增長27.6%，占外貿總值的14.8%。歐盟為第二大貿易夥伴，貿易增長32.1%；美國為第三大貿易夥伴，中美貿易增長50.3%。

路透報導，保銀資本管理公司首席經濟學家張智威直言，「中國的出口增長再次令人驚訝」。他預計，中國出口增長將在今年下半年之前保持強勁，出口將是今年中國增長的關鍵支柱，也有助於人民幣在新興市場貨幣中表現良好。