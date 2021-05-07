陸3月服務進出口總額增長7.9% 疫情發生以來首次轉正

大陸商務部7日披露，3月服務進出口總額增長7.9%，為新冠肺炎疫情發生以來單月增幅首次轉正。

商務部服貿司負責人指出，今年第1季大陸服務貿易進出口總值為人民幣1兆1,581.9億元，年增0.5%；其中服務出口5,457.5億元，增長22.8%；進口6,124.4億元，下降13.5%。

商務部指出，服務出口增幅大於進口36.3個百分點，帶動服務貿易逆差下降74.7%至666.9億元，比去年同期減少1,970.5億元。

與2019年同期相比，服務進出口下降10.4%，其中出口增長17.7%；進口下降26.1%。主要呈現以下特點：3月份大陸服務進出口總額為人民幣4,441.2億元，年增7.9%，是新冠肺炎疫情發生以來單月增幅首次轉正。其中出口2,103.6億元，年增24.3%；進口2,337.6億元，年減3.6%。

增長最快的三個領域分別是運輸服務，個人文化和娛樂服務以及智慧財產權使用費，增幅分別為56.2%、34.5%、33.6%。

商務部指出，出口增長較快的領域是個人文化和娛樂服務，金融服務，電信電腦和資訊服務，分別增長37.6%、29.8%、28.2%；進口增長較快的領域是金融服務，增長達45.2%。

旅行服務進出口則是繼續下降，顯示新冠疫情對旅行服務進出口的影響仍在持續。第1季大陸旅行服務進出口年減45.9%，其中出口下降46.1%，進口下降45.9%。若剔除旅行服務，第1季大陸服務進出口增長21.1%，其中出口增長28.2%，進口增長13.6%。