快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

陸3月服務進出口總額增長7.9% 疫情發生以來首次轉正

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

大陸商務部7日披露，3月服務進出口總額增長7.9%，為新冠肺炎疫情發生以來單月增幅首次轉正。

商務部服貿司負責人指出，今年第1季大陸服務貿易進出口總值為人民幣1兆1,581.9億元，年增0.5%；其中服務出口5,457.5億元，增長22.8%；進口6,124.4億元，下降13.5%。

商務部指出，服務出口增幅大於進口36.3個百分點，帶動服務貿易逆差下降74.7%至666.9億元，比去年同期減少1,970.5億元。

與2019年同期相比，服務進出口下降10.4%，其中出口增長17.7%；進口下降26.1%。主要呈現以下特點：3月份大陸服務進出口總額為人民幣4,441.2億元，年增7.9%，是新冠肺炎疫情發生以來單月增幅首次轉正。其中出口2,103.6億元，年增24.3%；進口2,337.6億元，年減3.6%。

增長最快的三個領域分別是運輸服務，個人文化和娛樂服務以及智慧財產權使用費，增幅分別為56.2%、34.5%、33.6%。

商務部指出，出口增長較快的領域是個人文化和娛樂服務，金融服務，電信電腦和資訊服務，分別增長37.6%、29.8%、28.2%；進口增長較快的領域是金融服務，增長達45.2%。

旅行服務進出口則是繼續下降，顯示新冠疫情對旅行服務進出口的影響仍在持續。第1季大陸旅行服務進出口年減45.9%，其中出口下降46.1%，進口下降45.9%。若剔除旅行服務，第1季大陸服務進出口增長21.1%，其中出口增長28.2%，進口增長13.6%。

新冠肺炎 人民幣

延伸閱讀

棒球／大陸退賽不遞補 6搶1變5搶1

陸稱大陸火箭殘骸大部分會銷毀 不太可能造成危害

大陸國台辦再點名批評吳釗燮 指勿誤判形勢

大陸台商看華利成新首富 讚「台商2.0」典範

相關新聞

富士康大發招工紅包 傳迎iPhone 13量產

富士康鄭州工廠近一個月內三次提高新入職員工的獎金。網易新聞報導，鄭州工廠數碼產品事業群（iDPBG）負責為蘋果公司生產i...

選秀倒牛奶事件 蒙牛真果粒致歉：將反思整改

選秀節目引發倒牛奶風波，蒙牛「真果粒」7日通過微博發出致歉聲明：「作為『青春有你3』的贊助商，我們高度重視並主動與節目組...

港銅鑼灣百億地皮 僅收6標書 測量師：恐有流標風險

大型商業地銅鑼灣加路連山道項目昨日截標，收到6份標書。文匯報報導，今次地皮規模龐大，可建最多107.6萬方呎樓面，估值1...

陸稱印度現3532種變異新冠 承認搞烏龍

大陸社交網路上今天廣泛流傳「印度檢測出3532種新冠變異毒株」，不少大陸媒體也跟進報導。不過，消息已經大逆轉，陸媒坦承「...

特斯拉也晶片荒 陸製Model 3首次宣佈調漲

特斯拉中國宣佈，特斯拉Model 3標準續航升級版車型將上漲人民幣1000元，以車型起售價為人民幣25.09萬元來看，漲...

瞿芳雙重跨界 打造陸版IG

「中國版Instagram」的知名獨角獸、社區電商小紅書，傳出將赴美上市。小紅書創始人、CEO瞿芳辭掉高薪白領工作投入創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。