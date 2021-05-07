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大陸3大電信商公告：紐交所維持下市決定
大陸三大電信商，中國移動、中國電信、中國聯通今（7）日同步公告，紐約證交所維持公司美國存託股票ADR下市決定。
同花順財經報導，中國聯通公告，紐約證交所維持將公司美國存託證券下市決定，撤銷聯通美國預託證券上市及註冊，預計將於提交表格後10日後生效。
聯通說，已發行美國預託證券數量已從去年底約3300萬份，大幅下降至今年4月底約500萬份，占公司總發行股份約0.2%。
中國電信、中國移動也公告稱，紐約證交所委員會維持紐約證交所監管部門重新啟動本公司美國存託證券ADR下市程序的決定。
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