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陸4月外匯存底3.1982兆美元 連三降後首回升

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸4月外匯存底連三降後首回升。圖／取自百度
大陸4月外匯存底連三降後首回升。圖／取自百度

大陸國家外管局7日公佈，4月外匯存底為3兆1982億美元（約台幣89兆元），終止連續三個月下降，4月單月增加282億美元（約台幣7856億元），增幅達0.89%。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，4月外匯收支交易平穩有序，外匯市場供求保持基本平衡。

他指，國際金融市場上，受新冠肺炎疫情和疫苗進展、主要國家貨幣政策預期和宏觀經濟資料等因素影響，非美元貨幣相對美元上漲，主要國家金融資產價格總體上漲。外匯存底以美元為計價貨幣，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備存底規模上升。

展望今後走勢，王春英表示，今年以來經濟運行良好，人民幣匯率彈性不斷增強，有利於外匯存底規模保持基本穩定。

外匯 新冠肺炎

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