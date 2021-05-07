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首屆國際消費品博覽會將開幕 習近平：有利各國共享中國機遇

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家主席習近平6日表示，中國國際消費品博覽會有利於世界各國共享中國市場機遇，有利於世界經濟復甦和增長。（圖／取自新華網）
大陸國家主席習近平6日表示，中國國際消費品博覽會有利於世界各國共享中國市場機遇，有利於世界經濟復甦和增長。（圖／取自新華網）

首屆中國國際消費品博覽會於7至10日在海南舉行，大陸國家主席習近平6日表示，舉辦中國國際消費品博覽會，提供一個全球消費精品展示交易平台，有利於世界各國共享中國市場機遇，有利於世界經濟復甦和增長，也有利於中國為世界提供更多優質消費品。

新華社報導，習近平6日向首屆中國國際消費品博覽會致賀信，他表示，希望各國嘉賓和各界人士深化交流、共謀合作，更好造福各國人民。

習近平強調，中國願發揮海南自由貿易港全面深化改革和試驗最高水準開放政策的優勢，深化雙邊、多邊、區域合作，與各方一同攜手共創人類更加美好的未來。

新浪網報導，由大陸商務部和海南省人民政府主辦的首屆中國國際消費品博覽會於7日至5月10日在海南省海口市舉辦。據了解，本屆消博會將迎來全球69個國家和地區的1365個品牌產品亮相，還將有1200個大陸參展品牌亮相本屆展會，整個展會分為時尚生活展區、珠寶鑽石展區、旅居生活展區、高端食品保健品展區、綜合服務展區，同時大陸各省市自治區也都將設立展區。

習近平 品牌 鑽石

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