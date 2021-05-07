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華為與賽力斯開發訂製車款5月量產交車 正在加快產能

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華為與賽力斯攜手合作開發的訂製車款依然會在5月分批量交付。（圖／取自廣州日報）
華為與賽力斯攜手合作開發的訂製車款依然會在5月分批量交付。（圖／取自廣州日報）

華為相關人士7日表示，華為與大陸電動車企賽力斯攜手合作開發的賽力斯訂製款車輛目前交付時間未變，依然會在5月量產交付。

澎湃新聞報導，該名人士也表示，這款車預定量確實比較大，正在加快產能，但他未透露具體預定量。

早些時間，有媒體報導，透過賽力斯官網客服諮詢，賽力斯訂制款車輛交付時間約為5到6周，但最終交車日期以交付顧問最後通知為準，報導稱，目前訂單量比較大，交付時間可能會延期，4月底的訂單大概需要等到6月底才能交車。

4月20日，華為消費者業務CEO余承東在上海華為全球旗艦店發布了雙電機四驅轎跑SUV「賽力斯華為智選SF5。」

余承東表示，華為不僅可以提供領先的ICT智慧汽車解決方案，幫助車企造好車，還可以透過在消費電子行業積累的高端品牌運作、行銷經驗及銷售網絡，幫助車企賣好車。

余承東 華為

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