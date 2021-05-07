財新大陸4月服務業PMI升至56.3 創4個月新高 通膨承壓

在市場供求兩側同步擴張，外需保持向好帶動下，大陸4月財新服務業採購經理人指數（PMI）升至56.3，高於上月的54.3，為4個月最高，並連續一年位於擴張區間，但也要看到，成本端通貨膨脹問題並未得到緩解，可能制約政策發揮空間。

路透報導，大陸服務業經營活動加速增長，得益於疫情成功受控，需求進一步改善新訂單總量整體增速強勁，創下去年11月後最高紀錄。月內支撐銷售增幅擴大的另一個因素是出口業務恢復增長，來自海外的新訂單整體有實質增長，結束了之前連續兩月的下降態勢。

由於需求增強，促使企業連續兩個月增加用工，4月分用工增速穩健，為5個月來最明顯。企業增加了用工，加上採取了增效措施，使得積壓業務量開始出現下降，但降幅僅算輕微。

4月大陸服務業平均投入成本繼續上揚，且升幅較3月分加劇，企業反映，用工和原料成本攀升，導致最近經營費用上升。

服務業收費價格在4月也有所上揚，但加價幅度仍低於成本漲幅，許多企業表示，加價是為了減輕盈利壓力，還有一些企業表示，顧客需求轉強，因此有加價的空間。

展望未來12個月經營活動的增長前景，大陸服務業企業表示高度樂觀，信心度僅略低於3月創下的8年最高紀錄，企業持增長預期，普遍是因為相信客戶需求將繼續從疫情中復甦，同時企業也有擴張計畫和新產品發布。

財新智庫高級經濟學家王喆分析，整體而言，疫情後大陸服務業的恢復繼續加速、市場供求兩側同步擴張、外需保持向好、就業市場繼續改善、市場信心充足，相比之下，大陸服務業的恢復較製造業更強勢。

他說，通貨膨脹仍是未來關注的重點，大陸服務業成本端和收費端價格連升數月，仍未見改善跡象，通脹壓力不斷突顯，近來，大陸官方會議多次提到大宗商品價格上漲問題，提出要加強原物料等市場調節，緩解企業成本壓力。

王喆指出，未來數個月，原物料價格上漲和輸入性通脹將制約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。