陸上市券商第一季業績冰火兩重天 6家倍增、半數負增長

大陸42家上市券商已全數公布今年第一季業績。其中有6家業績倍增，但也有半數是負增長。

澎湃新聞報導，有3家上市券商第一季營收破人民幣百億元，分別是中信證券、海通證券、國泰君安，去年同期僅有1家。同時，有11家上市券商營收超過50億元，6家券商淨利倍增，分別是興業證券、中原證券、國泰君安、方正證券、財通證券和東方財富。

不過第一季券商業績出現分化加劇。行業專家指出，第一季權益市場和債券市場波動加大，對券商的投資交易能力提出較高要求，一些投資收益表現不佳的券商淨利增速，出現明顯下滑。

值得注意的是，今年第一季沒有一家券商出現虧損。

對於第一季上市券商的業績增長，國泰君安認為，主要是兩方面因素所致。一是客需型業務快速增長，推動金融資產擴張提升投資業務收入。衍生品等客需型業務的快速發展帶動券商股票資產增長，是推動行業金融資產規模擴張的重要原因，推動投資業務收入增長。二是市場交投活躍度提升以及產品代銷業務快速增長，帶動經紀業務增長。

但也有21家上市券商淨利比去年同期下滑，占42家上市券商的半數。

國泰君安認為，第一季券商業績明顯分化，主要是低基數效應下投資收益率的提升，使得行業營收集中度進一步提升。受低基數效應影響，龍頭券商投資收益率提升，使得投資業務收入集中度大幅提升，推動整體營收集中度提升。