螞蟻想上市 最新估值縮水剩1/3至1440億美元

去年11月IPO前夕被緊急喊停的螞蟻集團，上市停擺大半年，估值從高達4610 億美元，到目前終於有了最新出價1440億美元，身價已經大跌縮水剩1/3。

全球第四大共同基金公司富達投資，對螞蟻的最新估值為1,440億美元。螞蟻上市前夕市場估值最高達4610 億美元，甚至及2020年螞蟻上市價格定在每股人民幣68.8元，市值人民幣2.1兆元，也就是3000億美元，現在來看，螞蟻估值已經嚴重縮水。

在大陸「反壟斷」對互聯網金融強監管下，螞蟻集團將整改申設金融控股公司，金融業務全部納入監管。投資人都在等待螞蟻最終的整改落地，如果完全剝離小貸業務、保險業務和餘額寶的話，僅剩支付業務的螞蟻的確估值還要大幅縮水。