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浙江宣佈收緊石化、化纖投資設廠 衝擊台塑石化等台廠

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
浙江官宣限制新上石化、化纖等高耗能行業項目。圖／截自中國石化官網
浙江官宣限制新上石化、化纖等高耗能行業項目。圖／截自中國石化官網

浙江今日官宣，限制新上石化、化纖等高耗能行業項目，同時實行用能權有償使用交易和差別化電價政策。這項工業節能降碳新政，勢必衝擊包括台塑石化在內的台商石化、化纖產業。

浙江是大陸中部地區重要的石化產業重鎮，台商早已布局多年，尤其台塑集團2001年就在浙江寧波設立石化原料專區，構建上中游自給自足的一貫化生產，是台商在浙江最大的石化、化纖投資案，更牽動台塑系產業供應鏈。

浙江省今日發佈《全球先進製造業基地建設十四五規劃（徵求意見稿）》，擬加快實施重點行業減汙降碳行動，新政主要重點將限制新上石化、化纖等高耗能行業項目，嚴控水泥、鋼鐵等新增產能，統籌佈局大資料中心、5G網路等專案。

新政影響性不小，具體內容包括嚴格執行鋼鐵、水泥、平板玻璃、鑄造等行業產能減量置換政策，提高置換比例。對新上石化、化纖、水泥、鋼鐵、造紙等高耗能專案，實行用能權有償使用交易和差別化電價政策。

台商 台塑

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