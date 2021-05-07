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大陸第一季服務貿易出口2.39兆 年增22.8%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
今年第一季，大陸服務貿易進出口總值達人民幣1兆1581.9億元，較去年同期增長0.5%。（圖／取自搜狐）
今年第一季，大陸服務貿易進出口總值達人民幣1兆1581.9億元，較去年同期增長0.5%。（圖／取自搜狐）

大陸商務部服貿司負責人7日表示，今年第一季，大陸服務貿易進出口總值達人民幣1兆1581.9億（約新台幣5.072兆），較去年同期增長0.5%，其中服務出口人民幣5457.5億（約新台幣2.39兆），增長22.8%；進口人民幣6124.4億元，下降13.5%。服務出口增幅大於進口36.3個百分點，帶動服務貿易逆差下降74.7%至人民幣666.9億元。

據大陸商務部網站消息指出，大陸服務貿易主要呈現以下特點：3月當月服務進出口增幅實現疫情以來首次轉正。3月分，大陸服務進出口總額人民幣4441.2億元，增長7.9%，為疫情發生以來單月增幅首次轉正，其中出口人民幣2103.6億元，增長24.3%；進口人民幣2337.6億元，下降3.6%。增長最快的三個領域分別是運輸服務，個人文化和娛樂服務以及智慧財產權使用費，增幅分別為56.2%、34.5%、33.6%。

知識密集型服務貿易占比提高。第一季，大陸知識密集型服務進出口人民幣5395億，增長15.5%，占服務進出口總額的比重達到46.6%，提升6.1個百分點，其中，知識密集型服務出口人民幣3010.3億元，增長14.7%，占服務出口總額的55.2%，出口增長較快的領域是個人文化和娛樂服務、金融服務、電信電腦和資訊服務，分別增長37.6%、29.8%、28.2%；知識密集型服務進口人民幣2384.7億元，增長16.6%，占服務進口總額的38.9%，進口增長較快的領域是金融服務，增長45.2%。

旅行服務進出口繼續下降。目前各國繼續採取嚴格措施限制人員跨境流動，疫情對旅行服務進出口的影響仍在持續。第一季，大陸旅行服務進出口人民幣1914.7億元，下降45.9%，其中出口下降46.1%，進口下降45.9%。剔除旅行服務，第一季大陸服務進出口增長21.1%，其中出口增長28.2%，進口增長13.6%。

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