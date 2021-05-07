南僑將登A股 募資43億元

南僑上海子公司南僑食品昨（6）日開啟申購，發行價為每股人民幣16.98元（約新台幣73元），募資總額人民幣10億元（約新台幣43億元），預計最快5月下旬上市，成為今年台灣上市食品公司A股掛牌首例。

上海證券報報導，南僑食品這次發行總數為6,353萬股，其中網上發行1,906萬股，申購代碼707339，申購價格人民幣16.98元，發行本益比為22.99倍。

南僑食品董事長陳正文日前在首次公開發行股票網上路演致詞時表示，本次上市是南僑食品發展史上的一次重要跨越，將朝著成為中國烘焙行業全面解決方案領導者的目標不懈努力。

南僑食品這次發行募集資金將用於擴產建設及技改專案、冷鏈倉儲系統升級改造專案、研發中心升級改造專案等項目；未來三年加大耕耘長江經濟帶11個省市（長三角城市群、長中游城市群、成渝城市群）、京津冀協同發展區、珠三角城市群及東北振興經濟圈市場力度。