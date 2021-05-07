中澳戰略經濟對話暫停

中澳雙邊關係進一步惡化，澳洲政府日前取消北京與維多利亞省的「一帶一路」協議後，大陸國家發改委6日反擊宣布，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動，大陸外交部指出，澳方應對此承擔全部責任。

澳洲貿易部長提恩則對中國的做法感到失望，他表示，對話機制給予兩國解決一些問題，提供重要的對話平台，雖然兩國關係目前處於新低，但澳洲政府仍願意進行對話。

澳洲去年12月通過一項對外關係法，允許澳洲政府可以否決未來的敏感合約，並對已經簽署的合約展開檢討。澳洲總理莫里森4月運用新法，取消北京與澳洲維多利亞省的「一帶一路」協議；本月初，又宣布正在檢討中國嵐橋集團租賃達爾文港99年的租約，且有可能予以廢止。

大陸國家發改委昨天發布聲明稱，澳洲抱有冷戰思維，推出干擾破壞兩國正常交流合作的舉措，基於澳洲當前對中澳合作所持態度，決定自即日起，無限期暫停與澳洲聯邦政府相關部門共同組織協調的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

大陸外交部發言人汪文斌說，澳方不顧中方多次交涉，濫用國家安全理由，對中澳之間的經貿、人文領域等既有合作專案，進行變本加厲的限制和打壓，嚴重損害兩國互信，破壞兩國政治交流合作基礎。中國不得不作出必要、正當反應，澳方應當對此承擔全部責任。