大陸首屆消博會 拚精品交易平台

多年來，大陸陸續培養出對外開放的國家級展會，繼廣交會、進博會、服貿會之後，最近又多了一位新「團員」—5月7日到10日將在海南海口舉行的首屆中國國際消費品博覽會（下稱消博會）。

中新社報導，與此前展會相比，消博會「新」在哪裡？大陸商務部副部長王炳南表示，廣交會主要聚焦貨物出口，進博會主要聚焦貨物和部分服務的進口，服貿會主要聚焦服務業擴大開放，而消博會則定位於國際消費精品的全球展示和交易平台。

聚焦到個體，消博會的舉辦關乎推進海南自由貿易港建設，並且將為海南打造國際旅遊消費中心的努力增添動力。

北京師範大學經濟與工商管理學院教授魏浩指出，中央對海南的四大戰略定位是「三區一中心」，即全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國家重大戰略服務保障區、國際旅遊消費中心。其中，「國際旅遊消費中心」的提法比以往「國際旅遊島」的提法更加強調「消費」。

他進一步稱，在此背景下，消博會在大力推進旅遊消費領域對外開放、積極培育旅遊消費新熱點的海南應運而生，消費就是它最新最亮的「名片」。

但魏浩也提醒，消費與生產不同，服貿會、進博會、廣交會可以在短短幾天內讓企業完成對接並產生長期效應，但國際旅遊消費中心建設是一項長期的工作，需要讓海南常年處於消費旺季。

中國貿促會研究院副院長趙萍稱，舉辦消博會為消費者更便捷、更便宜地購買海外優質產品提供了新的渠道，也可以給優質消費品進口帶來三大機遇：

一是引進優質新產品的機會。通過「世界首發、中國首展、行業首秀」為世界各國「高、新、優、特」消費精品進入中國市場提供展示交易的機會。

二是低稅率帶來低價購買進口商品的機會。利用海南自貿港零關稅、低稅率等政策優勢，確保進口商品制度成本達到最低。

三是常年展示交易優質消費品的機會。除了消博會，未來在海口建設全球消費精品中心項目，常年展示和交易中國和國際消費精品。

王炳南認為，十四五開局之年對未來5年至關重要。開好局、起好步是中國今年的主要任務。在這個重要節點上舉辦消博會，具有特殊意義，主要體現為「三新」，一是構建新發展格局的新載體，二是滿足人民美好生活需要的新平台，三是實行高水平對外開放的新窗口。