海南免稅購物 五一假期業績近10億

今年「五一」假期，海南離島免稅購物市場持續火爆。海口海關6日對外介紹，5月1日至5日海口海關共監管離島免稅購物金額9.93億元（人民幣，下同），購物人次12.1萬人次，購物件數134.5萬件，同比分別增長248%、141%和229%。

中新社報導，海口海關表示，去年7月海南離島免稅購物新政正式實施後，離島免稅購物額度由3萬元提高至10萬元，今年2月，增加了離島旅客「郵寄送達」和島內居民「返島提取」兩種提貨方式，成為海南離島免稅消費吸引力增強的重要因素。

近期海南離島免稅店開展一系列促銷活動。中服三亞國際免稅購物公園運營負責人介紹，該店縮短國際知名品牌進店時間，並推出香化商品5倍積分、現場抽獎等優惠活動。

海控全球精品免稅城銷售經理張銳說，假期該店香化品、酒水等均有優惠，消費人數較之假期前翻倍。