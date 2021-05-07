前4月房價 珠三角漲幅領先

中指研究院6日公佈的數據顯示，今年前4個月，中國百城新房價格累計漲幅為0.99%，較去年同期小幅擴大，但仍處近五年同期較低水平。其中，珠三角新房和二手房價格累計漲幅全國領先。

中新社報導，中指研究院指數事業部高級分析師馬琛在當日舉辦的月度市場形勢分析會上表示，1-4月份，珠三角城市群新房價格累計上漲2.29%，居主要城市群首位。二手房價環比漲幅最高的區域也在珠三角地區，前4個月二手房價累計上漲2.62%。

1-4月份新房市場環比漲幅排名前20位的城市中，珠三角城市佔5席，廣州、東莞、中山等城市漲幅較高；二手房市場上，東莞、廣州、深圳等城市漲幅較高。

2021年以來，房企調整經營策略，加大推盤營銷力度，主要城市商品住宅成交保持一定活躍度。

中指研究院數據顯示，1-4月，中國50個重點城市商品住宅月均成交約3481萬平方米，在去年低基數影響下，同比增長75.8%，與2019年同期相比，增幅近三成，絕對規模達近五年最高水平。

具體來看，數據顯示，2021年以來各月重點城市成交均較為活躍。4月份50城商品住宅成交面積在4000萬平方米左右，同比增長超三成。

剛剛過去的「五一」小長假期間，馬琛表示，12個代表城市商品住宅成交面積同比增長24%，與2019年同期相比，增長11%。其中，北京、深圳成交量同比減少，溫州、蘇州同比大幅增加。

展望後市，馬琛表示，在「房住不炒」的調控主基調下，各地不斷加碼樓市調控，年內重點城市新房價格預計繼續保持平穩，大陸全國商品房銷售規模同比增速將繼續收窄。