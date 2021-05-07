快遞包裹五一暴增 5天近26億件

中國國家郵政局6日發布的數據顯示，今年「五一」假期（5月1日至5日），郵政快遞業攬投快遞包裹量接近26億件，攬收量和投遞量與2019年同期相比增長超90%。

數據顯示，「五一」假期期間，郵政快遞業攬收快遞包裹13.4億件，同比增長22.95%，與2019年同期相比增長97.13%；投遞快遞包裹12.5億件，同比增長22.28%，與2019年同期相比增長91.77%。

農產品網絡銷售是新的增長點。去年郵政快遞業啟動「快遞進村」工程，農村服務能力明顯增強，工業品下鄉和農產品上行更加便利。

1日至5日，全國農村地區攬收快遞包裹2.2億件，投遞快遞包裹3.6億件，同比增長均達3成，超過城市同比增速10個百分點左右。

大陸國家郵政局稱，今年以來，得益於中國經濟持續穩定恢復、消費市場加快線上線下融合發展、城市及農村等下沉市場快速增長，郵政快遞業保持高速增長態勢，發展動力活力進一步增強，發展質效穩步提升。

數據顯示，一季度，快遞業務量和業務收入分別完成219.3億件和2237.7億元人民幣，同比分別增長75%和45.9%，近兩年平均增長率分別為34.4%和20.4%。