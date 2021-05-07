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快遞包裹五一暴增 5天近26億件

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
「五一」假期大陸攬投快遞包裹近26億件，圖為中國郵政集團河北省遵化市分公司的工作人員將快遞包裹裝車準備派件。（新華社）
「五一」假期大陸攬投快遞包裹近26億件，圖為中國郵政集團河北省遵化市分公司的工作人員將快遞包裹裝車準備派件。（新華社）

中國國家郵政局6日發布的數據顯示，今年「五一」假期（5月1日至5日），郵政快遞業攬投快遞包裹量接近26億件，攬收量和投遞量與2019年同期相比增長超90%。　　

數據顯示，「五一」假期期間，郵政快遞業攬收快遞包裹13.4億件，同比增長22.95%，與2019年同期相比增長97.13%；投遞快遞包裹12.5億件，同比增長22.28%，與2019年同期相比增長91.77%。　　

農產品網絡銷售是新的增長點。去年郵政快遞業啟動「快遞進村」工程，農村服務能力明顯增強，工業品下鄉和農產品上行更加便利。

1日至5日，全國農村地區攬收快遞包裹2.2億件，投遞快遞包裹3.6億件，同比增長均達3成，超過城市同比增速10個百分點左右。　

大陸國家郵政局稱，今年以來，得益於中國經濟持續穩定恢復、消費市場加快線上線下融合發展、城市及農村等下沉市場快速增長，郵政快遞業保持高速增長態勢，發展動力活力進一步增強，發展質效穩步提升。　　

數據顯示，一季度，快遞業務量和業務收入分別完成219.3億件和2237.7億元人民幣，同比分別增長75%和45.9%，近兩年平均增長率分別為34.4%和20.4%。

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