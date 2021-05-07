多地新房熱度增 一線城市降溫

「五一」小長假期間，大陸多地新房熱度穩中有升，不過調控加碼的一線城市新房市場出現降溫。

中新社報導，貝殼研究院6日發布的數據顯示，2021年「五一」期間，貝殼百城新房項目平均帶看量同比2020年「五一」增長4%，市場熱度與去年同期疫後快速恢復期基本保持一致，並保持增長勢頭，新房市場熱度保持在高位水平（2021年「五一」同比2019年增長50%）。

其中，一線城市「五一」期間新房市場熱度有所下降，貝殼百城項目平均帶看量下降11%。一方面一季度調控加碼後對市場影響逐漸顯現，另一方面在新房市場波動期間大部分客戶選擇「五一」長假出遊，帶來新房市場關注度的下調。

二線及三四線城市今年「五一」期間項目均帶看量同比2020年分別增長11%和10%，同比2019年分別增長63%和66%。相較一線城市，二三四線城市新房市場增長幅度更大，而且在去年同比快速增長的基礎上，今年仍保持10%左右的增速，支撐全國新房市場熱度保持增長。

不過，重點城市二手房市場活躍度下降。貝殼研究院統計數據顯示，2021年「五一」小長假，貝殼50城二手房日均成交量較去年同期下降約5%，較今年4月周末日均水平下降約三成。帶看客源量也呈相同走勢，假期間日均帶看客源量較去年同期下降約9%，較4月周末日均水平下降約三成。

與4月周末日均水平相比，50城市中九成城市二手房成交量下降，表明多數城市房地產市場保持向下調整態勢。

從具體城市來看，「五一」期間北京、深圳、上海二手房日均成交量均同比下降，深圳降幅超八成。去年4月-5月，深圳樓市率先修復，二手房成交量高企，今年3月起深圳市場成交持續處於低位，「五一」假期成交量同比降幅顯著；北京同比下降近五成，上海同比下降約30%，降幅相對較大。此外南通、東莞、杭州、南京等二三線城市日均成交量均同比下降。