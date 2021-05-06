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富士康造車 工業富聯助攻核心零配件

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
富士康造車，工業富聯助攻，借助集團在新能源車的戰略布局，以高端精密製造的技術、燈塔工廠的模式，進軍新能源汽車的核心零部件和產線的數位化升級改造。本報資料照片
富士康造車，工業富聯助攻，借助集團在新能源車的戰略布局，以高端精密製造的技術、燈塔工廠的模式，進軍新能源汽車的核心零部件和產線的數位化升級改造。本報資料照片

鴻海旗下工業富聯日前對大陸券商舉辦業績說明會，公司在美國威斯康辛州新產能，第2季已投產，獲得多家客戶，半成品都來大陸工廠。此外，工業富聯也透過燈塔工廠模式進軍電動車核心零配件的智慧製造。

市場人士指出，美國威州廠新產能以伺服器、和雲端運算用網通設備製造為主。展望今年營運，工業富聯表示，今年智慧終端產品從手機到耳機、擴增實境產品以及電動車領域，成長可期。

針對印度疫情爆發，工業富聯回應，大部分智慧高階通訊網路機構件布局都在大陸，印度對業績影響有限，公司也一直非常重視抗疫相關工作。

在電動車領域，工業富聯重申電動車列入重要策略方向，以高階精密製造、燈塔工廠模式進軍電動車核心零配件的智慧製造，以物聯網和車載系統切入車聯網。

富士康造車，工業富聯助攻，集團會專注在整車製造，工業富聯可借助集團在新能源車的戰略布局，以高端精密製造的技術、燈塔工廠的模式，進軍新能源汽車的核心零部件和產線的數位化升級改造，通過精密刀具、物聯網、AI+5G等切入車聯網。

在5G應用上，工業富聯表示除了手機，也布局基地台路由器、400G交換器、基地台Radio Unit、小基地台、行動路由器、家用路由器及5G模組等，並強化5G和工業互聯網及車聯網的整合應用。

針對市場缺晶片缺料問題，工業富聯回應，全球面臨供應鏈挑戰，但公司基本都做大客戶，大客戶對物料的把控較強，有較強的優勢，影響都在可控範圍內。公司提前對缺料可能性大的原料備貨，並持續積極追料，有效抵御了全球缺料危機。

下一步規畫，公司表示，工業互聯網是實現數位化轉型的重要手段，堅持「智能製造+工業互聯網」雙輪驅動發展戰略，應用在智慧工廠、智慧家庭、智慧交通等領域。過去幾年一直在探索可複製、可推廣的產品和商業模式，比如大企業的燈塔工廠、小企業雲服務、地方政府智造谷生態等。

燈塔 基地台 印度

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鴻海工業富聯 美國威州廠新產能已投產

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