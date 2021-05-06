陸財長半年內再提房地產稅 釋放立法勢在必行訊號

大陸財政部部長劉昆6日發表文章，半年內再次提及房地產稅立法要積極穩妥推進，釋放房地產稅立法勢在必行的訊號。此外，他也再次強調要化解隱性債務風險。

劉昆在中國經濟網發表《建立健全有利於高品質發展的現代財稅體制》一文，5,000多字文章透露財稅體制改革下一步重點工作。

劉昆在文章中提及要積極穩妥推進房地產稅立法和改革。第一財經報導，去年12月劉昆撰文談建立現代財稅體制時，對房地產稅也有同樣的表述。半年內兩次提及積極穩妥推進房地產稅立法和改革，釋放房地產稅立法工作推進勢在必行的訊號。

由於房地產稅將對個人住房徵稅，因此外界十分關注房地產稅立法進度。目前房地產稅法正由財政部起草中。

多位財稅專家認為，儘管房地產稅立法仍要推進，但今年應該不會提交大陸全國人大常委會審議，「十四五」時期能否推出仍有待觀察。

劉昆還首次提及宏觀稅負要保持總體穩定。宏觀稅負變動往往也被視為企業負擔的變化，今年3月以來，大陸官方已經釋放宏觀稅負由之前的「降低」改為「穩定」的訊號。

此外，自去年底以來，劉昆多次強調防範化解地方政府隱性債務風險，他這次在文章中又再次提及。劉昆表示，堅決遏制增量，落實地方政府不得以任何形式增加隱性債務的要求，決不允許透過新增隱性債務上新項目、鋪新攤子。