交銀國際：數位人幣短期無法替代第三方支付

交銀國際今（6）日發布報告，未來數位人民幣可能成為移動支付資金來源之一，代替部分消費支付場景，但短期內完全替代第三方支付的可能性不大。

騰訊網報導，交銀國際報告稱，數位人民幣應用場景逐步清晰，六大國有銀行已經開始推廣數位人民幣錢包。其作為零售支付手段以及跨境交易的功能開始顯現。相關產業鏈包括數位加密、網路安全、銀行 IT等相關支付應用領域將受到持續關注。

該行認為，未來數位人民幣可能成為移動支付資金來源之一，代替部分消費支付場景，但短期內完全替代第三方支付的可能性不大。由於其不能像現金一般流通，落地必須由APP支撐，因此未來數位人民幣APP可能與第三方支付形成競爭，而數位人民幣本身安全性高、私密性好等特性將為其帶來更多用戶。

上月博鰲亞洲論壇上，中國人民銀行副行長李波曾表示，關於推廣數位化人民幣的問題時表示，未有具體的推廣時間表，下一步考慮在更多的場景、更多的城市來進行試點，並在即將到來的北京冬奧會期間，讓數位人民幣不僅能為大陸民眾所用，也能夠為國際用戶所用。