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24家機構調研關切 工業富聯：印度對業績影響有限

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
工業富聯今股價盤中跌1.02%，暫收人民幣13.62元。新浪網
工業富聯今股價盤中跌1.02%，暫收人民幣13.62元。新浪網

針對日前被24家機構調研，鴻海旗下工業富聯今（6）日回應，公司在全球的生產和交貨布局，值得強調的是，公司絕大部分智慧高端通訊網路機構件布局都在大陸。因此印度部分對公司整體業績影響有限。

證券時報報導，工業富聯於4月30日接受24家機構調研。其中證券公司21家，外資銀行兩家，投資公司一家。

股價表現方面，近五個交易日，該公司的主力資金流向呈現淨買入人民幣141.43萬元，但在趨勢上，股價均在10日線和20日線下方運行，處於下跌中。

不過，東方證券今日發布報告，維持工業富聯「買入」評級，主要理由包括，製造業務持續突破；新能源汽車市場空間大；工業互聯網高速增長。在風險提示方面，精密結構件競爭加劇；工業互聯網業務進展緩慢。

工業富聯近一個月獲得六份券商研報關注，買入五家，增持一家，平均目標價為人民幣17.17元。

工業富聯今股價收收人民幣13.67元，跌0.65%。

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