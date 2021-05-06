新疆棉事件後 傳愛迪達要賣銳跑 安踏和李寧有意接手

被新疆棉事件延燒的愛迪達（adidas），旗下銳跑（Reebok）品牌啟動標售，新浪財經報導，大陸品牌包括安踏體育（Anta Sports）和李寧（Li-Ning）等表態有意接手。

陸媒報導，H&M、NIKE、NIKE被曝抵制新疆棉花，遭大陸網友出征「滾出中國」，一度引發關店潮。進日風波平息，據新浪財經報導，消息人士透露，adidas已要求在下周提交第一輪出價，安踏體育與李寧將提交要約，另外，潛在買家還包括韓國的斐樂（Fila Korea）與美國的Wolverine也可能投標。

adidas 在2006年以38億美元買下美國運動品牌Reebok，以與NIKE在美國市場一較高下，但Reebok業績並未預期大漲，促使adidas有意出售品牌，報導指，目前預計銳步的售價將僅為10億歐元。