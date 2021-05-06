首批智慧網聯汽車試點城市 北上廣等6城市入列

大陸住建部網站今（6）日發布，智慧城市基礎設施與智慧網聯汽車協同發展試點城市通知，北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫等六個城市為第一批試點城市。

界面新聞報導，大陸住房和城鄉建設部和工業和信息化部共同發布，按照「住房和城鄉建設部辦公廳 工業和信息化部辦公廳關於組織開展智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展試點工作的通知」，在各城市申報和省級主管部門審核基礎上，將北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫等六個城市列為智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展第一批試點城市。

文件要求，制定完善試點工作方案，經專家評審通過後報住房和城鄉建設部、工業和信息化部備案。試點城市要建立健全統籌協調機制，落實資金等保障措施，確保試點工作取得成效，形成可複製可推廣的經驗。

大陸省級住房和城鄉建設、工業和信息化部門要加大對試點城市的指導支持力度。