五一收假 人民幣兌美元中間價大貶

今（6）日是大陸五一假期後首個交易日，人民幣兌美元中間價貶值223個基點，報6.4895。

此外，中國人民銀行（大陸央行）今在公開市場進行人民幣100億元7天期逆回購操作。

對於後期人民幣匯率的走勢，證券日報引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，隨著新冠疫苗大規模接種，今年全球經濟金融環境的不確定性將會下降，特別是考慮未來一段時間美國經濟增速上揚，美國聯準會貨幣政策趨緊的態勢，今年美元再現大幅貶值的可能性不大，後期不排除美元指數震盪上行的可能。受此影響，今年人民幣兌美元匯率有望重返有貶有升的雙向波動格局。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫認為，人民幣匯率年內雙向波動特點將進一步強化。大陸經濟基本面進一步回穩，工業生產、外貿、消費等指標逐漸好轉。反觀海外，疫情仍在繼續蔓延，歐洲和日本等已開發經濟體和大部分新興經濟體復甦態勢疲軟。

他表示，受復甦分化影響，國內外貨幣政策走勢將逐漸分化，外資將繼續增配人民幣資產，股市和債市資本將保持淨流入，對人民幣匯率將形成支撐。在此同時，目前美國經濟復甦加快，債券收益率快速上行，貨幣政策正常化討論升溫，美元指數在下半年可能將逐漸從低點反彈，人民幣匯率面臨的波動壓力加大，將更多呈現雙向波動特點。