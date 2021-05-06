快訊

被爆情斷劉又年秘婚又離婚 許瑋甯現身認「分了」

涉殺害阿嬤為奪產 檢警疑嫌與女友14年前失蹤案有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五一收假 人民幣兌美元中間價大貶

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
人民幣兌美元中間價5月6日貶值223個基點，報6.4895。中新社資料照片
人民幣兌美元中間價5月6日貶值223個基點，報6.4895。中新社資料照片

今（6）日是大陸五一假期後首個交易日，人民幣兌美元中間價貶值223個基點，報6.4895。

此外，中國人民銀行（大陸央行）今在公開市場進行人民幣100億元7天期逆回購操作。

對於後期人民幣匯率的走勢，證券日報引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，隨著新冠疫苗大規模接種，今年全球經濟金融環境的不確定性將會下降，特別是考慮未來一段時間美國經濟增速上揚，美國聯準會貨幣政策趨緊的態勢，今年美元再現大幅貶值的可能性不大，後期不排除美元指數震盪上行的可能。受此影響，今年人民幣兌美元匯率有望重返有貶有升的雙向波動格局。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫認為，人民幣匯率年內雙向波動特點將進一步強化。大陸經濟基本面進一步回穩，工業生產、外貿、消費等指標逐漸好轉。反觀海外，疫情仍在繼續蔓延，歐洲和日本等已開發經濟體和大部分新興經濟體復甦態勢疲軟。

他表示，受復甦分化影響，國內外貨幣政策走勢將逐漸分化，外資將繼續增配人民幣資產，股市和債市資本將保持淨流入，對人民幣匯率將形成支撐。在此同時，目前美國經濟復甦加快，債券收益率快速上行，貨幣政策正常化討論升溫，美元指數在下半年可能將逐漸從低點反彈，人民幣匯率面臨的波動壓力加大，將更多呈現雙向波動特點。

延伸閱讀

五一假期 海南離島免稅購物火爆

中國五一長假尾聲 4天高速公路湧入2億輛次

陸五一長假進入尾聲 北京車站湧現人潮

收假開喝！麥當勞McCafé「蜂蜜特調」買1送1、全家咖啡買6送6

相關新聞

快遞包裹五一暴增 5天近26億件

中國國家郵政局6日發布的數據顯示，今年「五一」假期（5月1日至5日），郵政快遞業攬投快遞包裹量接近26億件，攬收量和投遞...

大陸首屆消博會 拚精品交易平台

多年來，大陸陸續培養出對外開放的國家級展會，繼廣交會、進博會、服貿會之後，最近又多了一位新「團員」—5月7日到10日將在...

銳跑喊賣 安踏李寧搶買

被新疆棉事件延燒的愛迪達（Adidas）傳出旗下銳跑（Reebok）品牌有意出售，大陸運動品牌包括安踏體育（Anta S...

印度疫情失控 陸手機廠恐面臨產能、供應鏈雙殺

印度是僅次於大陸的第二大手機造國，蘋果、三星、小米等手機品牌都在當地設廠，但印度疫情失控，恐影響手機產能降至60%，如果...

華為與賽力斯開發訂製車款5月量產交車 正在加快產能

華為相關人士7日表示，華為與大陸電動車企賽力斯攜手合作開發的賽力斯訂製款車輛目前交付時間未變，依然會在5月量產交付。

大陸台商看華利成新首富 讚「台商2.0」典範

華利集團張聰淵坐上台灣首富，台灣民眾對他從沒沒無聞到一夕爆紅感到驚訝，不過大陸台商認為理所當然，華南台商已經登陸30年了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。