餐飲不吃香？海底撈、呷哺呷哺、九毛九股價大跌

港股餐飲族群今（6）日開盤集體走低，連鎖火鍋集團海底撈早盤暴跌逾9%，創自去年8月以來新低，股價較今年2月高點腰斬。

第一財經報導，不僅如此，麵食連鎖集團九毛九跌近6%、台資火鍋集團呷哺呷哺則跌3.6%。百勝中國跌0.54%。

天眼查數據顯示，在疫情前的2019年，大陸新增火鍋企業就超過1.2萬家，平均每天有超過30家火鍋企業出現。

據前瞻產業研究院數據，火鍋餐飲龍頭海底撈，其市場占有率也僅有2.2%，第二名呷哺呷哺市場占則率不足1%，前五名只占火鍋市場5.5%。在中高端火鍋市場，激烈的競爭一直存在。

此外，餐飲業門檻極低，參與者成千上萬。而大型餐飲企業既要提防隨時進入的玩家搶奪市場，又要更新消費者的需求，在擴張的同時兼顧收益。不過，增速放緩、利潤下滑是不爭的事實，大型火鍋店餐飲的發展似乎遇到瓶頸。