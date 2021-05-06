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中澳關係再惡化 陸無限期暫停中澳經濟對話機制及合作
中澳關係再亮紅燈，大陸國家發展改革委今日發布聲明：即日起，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。這是澳大利亞政府宣佈終止一帶一路協議，還將收回2011年起租賃中方的達爾文港後，大陸以牙還牙。
大陸國家發改委聲明指責，澳大利亞聯邦政府冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作。發改委強調，無限期暫停中澳對話機制和合作，是因為澳大利亞政府當前對中澳合作所持態度。
大陸先前出手對澳大利亞的煤炭、紅酒、牛肉、大麥等商品實施通關運輸與關稅限制。中澳關係也將因大陸關閉經濟對話合作大門進一步關避惡化。
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