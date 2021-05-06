五一節後 人民幣中間價跌223點 創1周低位

五一長假過後首個交易日，官方人民幣對美元中間價今（6）日報6.4895元兑1美元，較上日報6.4672，跌223點，結束節前三日連升，跌自4月27日以來逾一周低點。

上證報報導，6日，在岸人民幣對美元匯率開盤下跌逾80點，報6.4800元兑1美元。離岸人民幣對美元止跌回升，升破6.48元關口。截至9時45分，在岸、離岸人民幣對美元匯率分別報6.4769、6.4768。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，人民幣匯率基本面仍然穩中趨好。在美歐經濟強勁復甦的支持下，5、6月大陸出口訂單可能仍會處於擴張狀態，這將為下半年的出口收匯打下堅實基礎。

此外，美國將公布PMI和就業等一系列重要數據。受此影響，人民幣匯率的中樞可能會回到6.50元附近。

第一財經報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行人民幣100億元的7天期逆回購中標利率持平，為2.2%。