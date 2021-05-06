小米歐洲市占率擊敗蘋果僅次三星 股漲近5%

小米集團董事長兼CEO雷軍今（6）日在微博發布消息稱，今年第1季歐洲智慧手機市場占有率，小米首次達到第二。受消息激勵，小米在港股價盤中拉升，漲近5%。

金融界網報導，雷軍發布，根據Canalys數據顯示，小米首季在歐洲出貨量年增長85%，市占率達23%，超越蘋果的19%，僅次三星的35%。

西歐市場方面，小米市占率為17%，排名第三，出貨量年增長89%。小米在西班牙市場則連續5個季度居第一，出貨量年升45%，市占率達35%。

需注意的是，第1季歐洲智慧手機市占率上榜的五大廠商中，大陸產品牌占據三席，分別是小米、OPPO、華為。

其中，OPPO市占率為4%，但比去年同期大增153%，是排名前五成長最快速的廠商。華為則是排名第五，市占率為3%，年降81%。