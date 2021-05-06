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五一節後開盤 滬指跌0.02% 鋼鐵、航運族群大漲

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸五一長假後首個交易日，A股今（6）日開盤鋼鐵、航運概念、有色、鈷等漲幅居前。新浪股市
大陸五一長假後首個交易日，A股今（6）日開盤鋼鐵、航運概念、有色、鈷等漲幅居前。新浪股市

大陸五一長假後首個交易日，陸股今（6）日開盤走低，滬指跌0.02%，深成指跌0.58%，創指跌1.03%。隨後盤中張跌幅不一，滬指緩步漲0.2%。

新浪財經報導，族群方面，鋼鐵、航運概念、有色、鈷等漲幅居前，在線旅遊、疫苗股走弱。

國盛證券表示，未來A股以向上突破終結震盪行情的機率更大。

大陸政策方面，中共中央政治局日前召開會議強調，要精準實施宏觀政策，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，不急轉彎，把握好時度效，固本培元，穩定預期，保持經濟運行在合理區間。

此外，大陸央行發文稱，初步測算，首季大陸宏觀槓桿率為276.8%，比去年底低2.6個百分點，各部門槓桿率均出現不同程度的下降，預計今年宏觀槓桿率將保持基本穩定。

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