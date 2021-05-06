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在陸Q1營收增238% 特斯拉上海廠貸款還清

聯合報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

特斯拉日前向美國證券交易委員會遞交的文件稱，特斯拉在中國大陸第1季營收達30.43億美元，大幅成長238%。公司已完全償還與上海超級工廠支出的6.14億美元貸款，相關的貸款合約已經終止。

新京報報導，該合約終止後，公司債務和融資租賃表中包含的固定資產授信項下未使用的7.58億美元將不可再用。

特斯拉在上海設廠的主要資金來自大陸銀團的支持，從2019年3月起，特斯拉就多次與大陸多家銀行達成貸款協議，其中2019年12月，特斯拉公司與大陸的銀團簽訂高達人民幣90億元的擔保定期貸款協議，以及高達22.5億元人民幣的無擔保循環貸款協定。

當時特斯拉表示，公司能在3年內從有擔保的定期貸款協議中貸款至多人民幣90億，固定資產設施擔保由上海工廠的土地和建築承擔。

據悉，據特斯拉向美國證券交易委員會遞交的文件，今年第1季，特斯拉在陸營收達30.43億美元，較去年同期的9億美元大幅成長238%，占特斯拉第1季度營收達29.29%。

特斯拉財報稱，首季營收103.9億美元，年增74%，獲利4.38億美元，是公司連續第七個季度獲利。其中，特斯拉在美銷售收入為44.24億美元，年增59.82%，占首季營收比為42.58%，較去年同期的46.23%下降。

特斯拉 人民幣 上海

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