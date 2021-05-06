浙江擴內需 今年擬發10億人民幣消費券

浙江省商務廳廳長盛秋平表示，2021年浙江將打造1000場以上消費盛宴，發放各類消費券10億元（人民幣，下同）以上。

中新社報導，「2021全國消費促進月·浙江站」活動「五一」前在杭州啟動，諸多促消費活動同步開啟，網絡購物、直播帶貨、新國貨消費、訂製旅遊等新型消費蓬勃壯大。

大陸「五一」假期，杭州市濱江區星光大道步行街上，不少老字號傳統手工藝品吸引遊客駐足欣賞。朱府銅藝總監李靖表示，為迎接「五一」，他們在頭兩個月就準備了多款香爐和家居擺件，在多個城市臨時開設了線下體驗店。

老字號絲綢企業—杭州喜得寶集團有限公司副總經理趙瀛表示，為搶抓假期消費機遇，企業積極參加消費促進月活動，推出了花式促銷活動，以期實現業績和品牌的雙開拓。

作為全球小商品集散地，假期到來之前，浙江義烏不少企業加班加點、開足馬力。美晨帽業負責人陳鑫平表示，今年內貿業績比去年有所增長，加之外貿承接了許多東南亞轉移的訂單，「現在每天的生產量在8000多個，依然供不應求，訂單已經排到7月份。」

陳鑫平表示，針對「五一」假期，企業積極創新、提前發貨，在帽子的圖案設計上融入海灘、森林等戶外元素，市場反響較為不錯。

銀蒂飾品負責人朱素芳這些天則忙著給「帶貨主播」發貨，「很多人放假喜歡看直播，主播帶貨成交率更高。」

近年來，浙江省高度重視供應鏈現代化工作，湧現出一批產業供應鏈協同創新標竿，持續為消費市場輸入動力。

自今年年初以來，寧波舟山港梅山港區作業量穩健增長。寧波梅東集裝箱碼頭有限公司營運操作部經理毛華表示，大陸「五一」期間，市場運輸需求旺盛，船舶集中到港，梅山港區日均完成集裝箱吞吐量20000餘標準箱，同比大幅增長。

主營進口商品的「海客來」進口生活超市主要通過「中歐班列+海運」組合運貨。負責人王芳茂表示，從目前業績來看，今年「五一」較去年同期增長了18％，尤其是防曬產品以及進口飲料等夏季用品較為搶手。