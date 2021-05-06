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大陸央行副行長：挺綠色金融 啟動試驗區改革擴容

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國人民銀行大陸央行）副行長劉桂平近日表示，大陸央行將立足於強化金融支持綠色低碳發展資源配置、風險管理、市場定價三大功能，會同相關部門力推綠色金融改革創新試驗區建設。同時注重總結推廣，適時啟動試驗區擴容工作。

新華社報導，劉桂平在近日召開的綠色金融改革創新試驗區第四次聯席會議上表示，綠色金融改革創新試驗區為中國大陸綠色金融體系五大支柱的形成作出了積極探索。下一步，各試驗區要牢牢抓住強化碳排放等氣候類信息披露的契機，為碳排放信息及其他環境指標的測算與披露創造條件，提高環境信息披露的科學性和有效性。

劉桂平表示，要突出金融支持綠色低碳發展的重點。各試驗區要充分發揮綠色金融標準體系作用，主動引導投資結構轉型升級，降低經濟發展對高碳行業和「兩高」項目的路徑依賴。各試驗區要認真開展中期評估，系統總結改革創新成果，加快複製推廣業已形成的有益經驗。

大陸央行 碳排放 中國人民銀行

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