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中國電信未能參加印度5G通信實驗 北京表達關切

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
印度政府未批准中國電信企業參與當地5G通信實驗。圖／取自大陸駐印度使館。
印度政府未批准中國電信企業參與當地5G通信實驗。圖／取自大陸駐印度使館。

印度政府未批准中國電信企業參與當地5G通信實驗，大陸駐印度使館發言人王小劍今日對此表示關切與遺憾，並指將中國電信企業排除在合作之外的做法既損害了中國大陸企業的正當權益，也阻礙了印營商環境改善。

據大陸駐印度使館網站消息，王小劍表示，對中國電信企業未獲批准參與同印度電信業務營運商開展5G通信實驗表示關切和遺憾。

王小劍指出，中國大陸相關企業在印經營多年，提供了大量就業崗位，為印度通訊基礎設施建設作出了貢獻。將中國電信企業排除在合作之外的做法既損害了中國大陸企業的正當權益，也阻礙了印度營商環境改善，不利於其相關產業創新發展。

王小劍說，中方希望印方多做有利於兩國互信與合作的事，為包括中方在內的各國市場主體在印投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的投資和營商環境。

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