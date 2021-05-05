大陸CEO離婚須經股東同意 名人夫妻分離不易

美國富豪兼微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）於5月3日宣佈結束與妻子梅琳達（Melinda Gates）之間長達27年的婚姻關係。蓋茲發出的聲明指稱「我們不在再相信可以以夫妻的身分，在生命的下一個階段共同成長」（can no longer grow together）。這對身價總和1,270億美元（約新台幣3兆5500億元）的夫婦正式離婚。

蓋茲夫妻離婚一事，果不其然成為網路上的熱門搜尋對象。而兩岸近期也有不少名人夫妻檔選擇離婚。比如大陸女星趙麗穎在4月底宣佈和大9歲男星馮紹峯離婚，結束近3年婚姻，該訊息讓外界相當震驚；在台灣備受矚目的台日聯姻，日本桌球天后福原愛與台灣桌球選手江宏傑的婚姻，也在福原愛疑似外遇被拍、及江宏傑正式向法院訴請離婚後，4年婚姻將畫下句點。

名人離婚的新聞，除了激發對婚姻本質的討論之外，更引人矚目的話題則是財產會如何分配。像身價2,014億美元（約新台幣5兆6310億元）的世界首富亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）在2019年與元配麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）離婚時，就付出高達383億美元（約新台幣1兆700億元）的天價「分手費」，而麥肯琪也立刻躍居世界女首富。所以，如今輿論也同樣關心身價1,299億美元（約新台幣3兆6320億元）的比爾蓋茲將會為離婚付出多少代價。

同樣的，趙麗穎跟福原愛婚姻破裂的訊息一出，雖然大家同樣婉惜佳偶的分離，但離婚之後，輿論關注的焦點仍然務實地圍繞在財產分配之上。

猶記得2016年，中國大陸網路巨頭崑崙萬維董事長周亞輝與妻子李瓊達成離婚協定，同時確立財產分割，其中，李瓊分得2.7793億股崑崙萬維股份，按當時股價計算，李瓊分得財產達到人民幣70.76億元（約新台幣306億元），被稱為「中國最貴的離婚案」。

這些富豪離婚之所以吸引眼球，主要在於他們的婚姻早已非的私事，甚至還可能關乎整個公司與企業的經營。比如，2008年土豆網創始人王微與上海電視台女主播楊蕾的離婚案，剛好卡到土豆網赴美國那斯達克上市日程，因為王微受到離婚財產分割判決影響，導致延誤上市日程，這件離婚案催生投資界的「土豆條款」，投資者要求被投資公司的CEO、主要創始人結婚或者離婚必須經過董事會，尤其是優先股股東的同意後方可進行。

另外，值得注意的是，大陸在2021年1月通過新的《民法典》，取代過往的《婚姻法》。新法規對於離婚的規定較過去有些許變化。

例如，新法規定的夫妻共同財產範圍擴大了，像是「勞務報酬」、「投資的收益」也屬於夫妻共同財產，實質上擴大了夫妻的共同財產；離婚時，夫妻共同財產由雙方協議處理，如果協議不成，由人民法院根據財產的具體情況，按照照顧子女、女方和無過錯方權益的原則判決。總而言之，《民法典》在離婚規定上更新之處，旨在更加保護弱勢方，體現保護功能、誠信原則等。

那麼，台灣又是如何處理夫妻離婚後的財產？根據去（2020）年底通過的《民法》修正案，未來夫妻離婚或變更法定財產製後，法院可視雙方經濟能力、子女照顧養育、家事勞動等因素，「調整」財產分配，甚至「免除分配額」，這意味任一方甚至可能分不到財產，若婚前債務也不必平均分配債，將可保障家中經濟弱勢一方。總體而言，兩岸的法律規定在離婚財產分割上，都更加註重保護婚姻中的弱勢方。

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文章授權轉載自《香港01》