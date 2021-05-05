UNIQLO大陸3家門店啟動數位人民幣支付 6月推至全大陸

大陸優衣庫（UNIQLO）計畫在大陸全國門店推廣數位人民幣支付。UNIQLO大中華區行銷長吳品慧2日宣布，4月30日起優衣庫已在大陸三家旗艦店啟動了數位人民幣支付試點，預計在5月底至6月初完成中國大陸約200家門店的推廣工作。

澎湃新聞報導，吳品慧在UNIQLO「2021全球新品首發季」品牌主題日上表示，數位人民幣支付非常重要，是公司一定會推廣的數位支付方式。目前幾家門店還在試點過程，因為使用數位人民幣支付需要消費者做一些前期的申請工作，很多消費者並不清楚要怎麼使用，公司正配合宣傳，希望讓消費者感受到它的便利性。

數位化為UNIQLO今年新主題。除了數位人民幣外，今年2月啟動試點的StyleHint數位化服務也已正式上線，並在旗艦店內設置了體驗專區。StyleHint類似智慧辨識圖片服務，消費者可以透過照片拍攝或照片辨識，獲取圖片中UNIQLO服飾的購物連結。

根據UNIQLO方面的數據，截至今年4月底，其在大陸的門店數量超過800家，去年在疫情的大環境下，也新開業了66家門店。得益於在疫情期間不間斷的開店速度，UNIQLO在大陸的直營門店數量在去年下半年也首次超過日本。

財報顯示，UNIQLO母公司迅銷集團在截至去年8月31日的2020年年度，公司收益為2兆88.46億日元，較上年減少12.3%；公司所有人應占溢利903.57億日元，較上年減少44.4%

對於業績下降，迅銷集團表示，主要由於下半年受疫情影響，世界各地的門店在數個月紛紛臨時停業，顧客減少外出導致客流量下降，進而使得收益、溢利大幅下降。