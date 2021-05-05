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陸五一票房累計逾65億元 寫新高紀錄

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
今年大陸五一檔期累計總票房突破人民幣15.2億元（約新台幣65.3億元），刷新影視最高紀錄。新浪網
今年大陸五一檔期累計總票房突破人民幣15.2億元（約新台幣65.3億元），刷新影視最高紀錄。新浪網

大陸電影票房平台燈塔專業版數據顯示，截至今（5）日中午12時，今年五一檔期累計總票房（含預售）突破人民幣15.2億元（約新台幣65.3億元），刷新影視最高紀錄。

第一財經報導，今年五一期間，大陸電影業一掃去年疫情低迷影響，打破五一檔票房、人次、場次三項影史最高紀錄並持續刷新，總人次4034.22萬，總場次225.31萬。

當前檔期票房前三影片分別為，「你的婚禮」票房為人民幣4.75億；「懸崖之上」票房為人民幣4.48億；「秘密訪客」票房為人民幣1.82億。

五一檔期首日電影票房超過人民幣4.4億元，雖然不及2019年的人民幣6億元成績，但若僅統計期間大陸國產片總票房，已經創造歷史最好成績。

中影集團公司黨委副書記傅若清認為，從電影大國向電影強國邁進，核心無外乎兩點：第一是創造更多人民群眾喜聞樂見的既有社會影響力又有觀眾滿意度的原創作品；二是要精細化、高質量地提升大陸電影發展，包括科技含量等。

今年大陸五一檔期累計總票房突破人民幣15.2億元（約新台幣65.3億元），刷新影視最高紀錄。新浪網
今年大陸五一檔期累計總票房突破人民幣15.2億元（約新台幣65.3億元），刷新影視最高紀錄。新浪網

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