陸五一票房累計逾65億元 寫新高紀錄

美國富豪兼微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）於5月3日宣佈結束與妻子梅琳達（Melinda Gates）之間長達27年的婚姻關係。蓋茲發出的聲明指稱「我們不在再相信可以以夫妻的身分，在生命的下一個階段共同成長」（can no longer grow together）。這對身價總和1,270億美元的夫婦正式離婚。

2021-05-05 20:17