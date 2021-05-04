網路安全考量 NTT等日企將停用陸製無人機

日媒《日經》引述消息人士報導，日本電訊電話（NTT）將暫停使用大陸製造的無人飛機，以配合日本政府為避免潛在的網路安全風險所做的努力。

消息稱，NTT已開始生產自家無人機，去年12月成立子公司，正在製造無人機自用，甚至出售，用以檢查電訊電纜、橋梁等設施。截至今年3月底，已出售約150架無人機，目標是到2023財年能出售2000架無人機。

另外，九州電力公司亦因應安全風險，正考慮以日本製造的無人機，以更換大陸的大疆產品。大疆稱，公司已將重點放在訊息安全上，所有客戶都可以自行控制數據收集、保存和發送。

大疆的全球市占率約達七成，在美國則高達77%，並且橫掃美國公務單位。美國巴德學院（Bard College）調查顯示美國各州政府都在使用無人機，其中高達九成為大疆產品，軍警消等安防單位是主要用戶。不過，去年底被美國列入「實體清單」（entity list）黑名單。

根據今財年生效的新採購準則，日本政府機構將對構成重大網路安全風險的無人機進行更換。該準則除了國家安全目的之外，也適用於用於檢查基礎設施的無人機。