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疫情未解、市場關注度高 A股抗疫族群大漲
大陸國家衛健委網站今（4）公告，5月3日0至24時，31個省和新疆生產建設兵團報告新增確診病例17例，均為境外輸入病例；無新增死亡病例；無新增疑似病例。A股近七成生醫概念股今早開盤一路走紅。
疫情未解，市場持續關注生醫疫苗相關概念股，A股上市公司海特生物、景峰醫藥、德展健康、魯商發展等44家開盤飆漲停。
其中，智飛生物從3月的低點累計漲幅經超過80%。復星醫藥A股從低點的人民幣36.67元漲到60.24元，累計漲幅也達到65%。
北京日報報導，大陸國家衛健委指出，3日新增治愈出院病例15例，解除醫學觀察的密切接觸者122人，重症病例與前一日持平。
境外輸入現有確診病例292例（其中重症病例5例），現有疑似病例6例。累計確診病例5716例，累計治愈出院病例5424例，無死亡病例。
截至5月3日24時，據31個省和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例325例，累計治愈出院病例8萬5,753例，累計死亡病例4,636例，累計報告確診病例9萬714例，現有疑似病例6例。
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