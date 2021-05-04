反壟斷積壓1,700案...等待處理

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

一些在境外避稅天堂註冊的大陸科技公司，過去在幾乎不受監管的情況下大舉併購，但這些併購案在沒有申報下被視為違規行為，擴編反壟斷局的主要目的就是瞄準此類科技公司的併購案，估計積壓的案件就有1,700件。

騰訊被視為併購案中的首要調查對象，多年來，騰訊購入數百家初創公司的股權，已成為一家投資巨頭，其投資組合的市值一度達到2,500億美元。

華爾街日報報導，不少大陸科技公司藉助可變利益實體（VIE）的公司結構獲取來自外國投資者的資金，但在大陸法律規定下，這個作法是否符合反壟斷法的監管標準並不明確，因此去年底，大陸官方就採取行動要消除這種法律模糊性，要求境外註冊的公司就此類交易進行申報。

反壟斷局也開始將注意力轉向追溯性執法行動，許多公司已被懷疑未提請監管部門審查，知情人士透露，反壟斷局目前積壓大約1,700件相關案件，由於有大量案件等待處理，因此反壟斷局要投入更多的人力及資源，這也讓反壟斷局的影響力大增。

事實上，這些公司的作法在歐美的司法管轄區被稱為「搶跑」（比賽哨音吹響前的偷跑行為），在大陸法律而言是一種違規行為，若這個交易沒有導致壟斷，這個企業仍會被處以金額不大的罰款，最高不超過人民幣50萬元，但如果該併購案被認為損害了競爭，大陸官方就會給予更嚴厲的處罰，包括強制取消交易。

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