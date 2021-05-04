港首季GDP估增7.8%

香港政府昨（3）日公布的預估數字顯示第1季香港國內生產毛額（GDP）年增7.8%，高於外界預期，並且擺脫了連續六季的經濟衰退，成長的主因是大陸、美國等經濟復甦帶動貨物出口強勁增長。

路透報導，不過，香港政府發言人指出，由於疫情及社交距離要求繼續衝擊個別經濟，香港經濟復甦並不平均，整體經濟活動仍低於衰退前的水準。

經季節性調整，第1季香港GDP比去年第4季實質上升5.3%，為連續三季按季上升，較去年第4季的0.5%升幅明顯加快，升幅為三季中最大。

香港政府發言人表示，中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素值得關注。而如果香港疫情繼續受控，在政府多項紓緩措施和全球經濟情況好轉的支持下，企業營商及消費信心有望在今年後期更全面地改善。

與此同時，由中國大陸和美國帶動的經濟復甦，在短期內應該有利香港的貨物出口。

中通社報導，綜合各家經濟分析師此前預測，大多認為香港首季GDP年增率不會超過5%。

香港首季貨品出口總額年增30.6%，明顯高於去年第4季5.5%的升幅。貨品進口在今年第1季年增23.3%，而去年第4季的升幅為6.7%。

香港政府將於14日公布香港今年第1季GDP的修訂數字，以及全年GDP的修訂預測。香港財政司司長陳茂波今年2月發表財政預算時預測，香港今年全年GDP年增3.5%至5.5%。