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A股董座薪酬 邁瑞李西廷稱冠

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

大陸4,000多家A股上市公司的年度財報全數公布，各家公司的董事長薪酬也隨之曝光，站上人民幣2,000萬元等級的有三位，其中邁瑞醫療董事長李西廷以年薪人民幣2,517.6萬元（新台幣1億823萬元）位居榜首。

鵬鼎控股董事長沈慶芳，以人民幣2,510.4萬元（約新台幣1億794萬元）薪酬排名第二；伊利股份董事長潘剛則以薪酬人民幣2,148.6萬元位列第三。

中國證券報報導，分行業來看，董事長薪酬前十名企業中，醫療、地產類就占了半壁江山。

邁瑞醫療董事長李西廷薪酬高達人民幣2,517.6萬元，就是為數不多突破人民幣2,000萬元門檻的董事長之一，邁瑞醫療是醫療器械的龍頭企業，去年的營收高達人民幣210.2億元，年增27%；淨利潤有人民幣66.5億元，公司還準備給全體股東每十股派發現金紅利人民幣25元，高額分紅又能讓他再賺上一筆。

藥明康得董事長李革，則憑藉人民幣1,984.9萬元排名第四；雲南白藥董事長王明輝以人民幣1,255.6萬位列第八。

人民幣 上市公司

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