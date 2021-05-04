聽新聞
test
0:00 / 0:00
A股董座薪酬 邁瑞李西廷稱冠
大陸4,000多家A股上市公司的年度財報全數公布，各家公司的董事長薪酬也隨之曝光，站上人民幣2,000萬元等級的有三位，其中邁瑞醫療董事長李西廷以年薪人民幣2,517.6萬元（新台幣1億823萬元）位居榜首。
鵬鼎控股董事長沈慶芳，以人民幣2,510.4萬元（約新台幣1億794萬元）薪酬排名第二；伊利股份董事長潘剛則以薪酬人民幣2,148.6萬元位列第三。
中國證券報報導，分行業來看，董事長薪酬前十名企業中，醫療、地產類就占了半壁江山。
邁瑞醫療董事長李西廷薪酬高達人民幣2,517.6萬元，就是為數不多突破人民幣2,000萬元門檻的董事長之一，邁瑞醫療是醫療器械的龍頭企業，去年的營收高達人民幣210.2億元，年增27%；淨利潤有人民幣66.5億元，公司還準備給全體股東每十股派發現金紅利人民幣25元，高額分紅又能讓他再賺上一筆。
藥明康得董事長李革，則憑藉人民幣1,984.9萬元排名第四；雲南白藥董事長王明輝以人民幣1,255.6萬位列第八。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言