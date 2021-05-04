京東物流拚本月在港掛牌

根據港交所公布的最新資訊，京東物流已通過港交所聆訊（上市審查），並且更新了資料，於昨（3）日開始評估香港IPO投資人的需求，代表該公司距離上市已進入倒數計時，最快在5月上市。

第一財經日報報導，若京東物流能成功上市，將是京東旗下繼京東數科和京東健康之後，第三家IPO的京東體系子公司。

京東物流公開說明書顯示，該公司IPO聯席保薦人包含美國銀行、高盛、海通國際，財務顧問為瑞銀集團UBS；這次IPO計劃募資40億美元（約新台幣1,120億元）。

根據更新後的資料，2018年至2020年，京東物流營收分別為人民幣379億元、498億元和734億元；2018年、2019年及2020年的虧損是人民幣28億元、人民幣22億元及人民幣40億元。

京東物流於2017年向外部客戶開放服務，從外部收入來看，京東物流外部客戶收入占比已經從2018年的29.9%、2019年的38.4%增長至2020年的46.6%。

一體化供應鏈收入是京東物流營收的主要構成，2020年京東物流一體化供應鏈收入占總收入的比重達到75.8%。

截至2020年底，京東物流營運超過900個倉庫，包含京東物流管理的雲倉面積在內，倉儲總面積約2,100萬平方公尺。

京東物流同時表示，公司預計到2021年年底虧損將顯著增加，主要是由於可轉換可贖回優先股公允價值的預期變動，以及2021年毛利率預期下降，部分原因是COVID-19相關政府支持受益預期減少。

在通過聆訊後，京東物流進一步明確了募資用途，未來12到36個月內，將主要用於繼續升級和擴展六大物流網路，保持競爭優勢；用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的包括自動化科技、數據分析與演算法以及其他底層技術等先進技術；以及用於擴展一體化供應鏈解決方案的廣度與深度，深耕現有客戶，吸引潛在客戶。