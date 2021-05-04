河橋古鎮觸網 國漫數字景區開業

「五一」期間，中國大陸首個以國漫為主題的數字景區在杭州臨安河橋鎮正式開業。這是大陸國漫IP落地實景景區的一次試水，也是傳統古鎮景區「觸網」的創新探索。數據顯示，5月1日，景區兩場演出的觀眾到場率達到100%。

新華社報導，盛大的禮樂儀式中，五彩光芒射向天際，城牆上的8K投影輔以立體環繞聲效，瞬間將遊客帶入到當紅動漫「狐妖小紅娘」的二次元世界中。「這裡幾乎和動漫的涂山城一樣。」從一百多公里外杭州市區坐車前來的國漫迷裴斌說。

「大家可能想像不到，這個昔日的國家級4A級景區一度蕭條，陷入摘牌危機。」景區負責人、杭州宏逸集團副總經理駱駿說。

河橋古鎮有著1300多年建鎮史，因水路運輸發達，明清時期茶藥絲木各類商賈雲集，是杭徽古道上被譽為「唐昌首鎮」的重鎮。

但論體量和特色，卻不及烏鎮、周莊等傳統古鎮景區，如何把年輕人吸過來？2019年接管古鎮後，宏逸集團苦思破題，最終考慮與互聯網聯手，在聯繫多家互聯網巨頭後，選擇牽手騰訊。

「狐妖小紅娘」是騰訊動漫旗下以中式愛情故事為主題的大陸國漫，2015年播出後獲得關注。該劇的日文版也於2017年在日本播出。

「國漫近年來快速崛起，我們一直想把國漫IP植入到線下文旅景區。此前在麗江等地開設臨展，取得良好效果。」騰訊動漫版權總監梅雪表示，此次合作由騰訊提供IP授權並參與運營，提供劇本、導演、演員排練等方面的指導，還推出景區互動小程序，線上線下引流。

景區內不僅運用AR、全息影像和特斯拉電圈等科技元素，還設置了遊客和動漫角色的互動環節，帶給遊客別樣的視聽體驗。

駱駿透露，景區總投資15億元（人民幣，下同），一期項目今年預計將接待遊客20萬人次，營收達3000萬元。周邊另一個傳統景區—柳溪江景區也已被納入規劃，未來將打造占地45.3平方公里的國漫數字小鎮。