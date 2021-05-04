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台青開甜品店 石浦漁港添打卡地標

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「這是我們甜品店開業以來的第十個『五一』假期。」5月3日，在浙江省寧波市象山縣石浦漁港古城的拓遠甜品店內，「90後」台青陳思遠正忙著製作甜品—台灣泡芙，每到節假日，甜品店的產品往往供不應求。

中新社報導，石浦港是中國大陸東南沿海著名的漁港，2012年4月，「90後」台青陳思遠和父親陳振東瞄準大陸甜品市場，在這裡開啟了父子倆的創業之路—製作原汁原味的台灣奶茶和甜品，並將其打造成當地的網紅店。

獨特的漁家文化吸引了初到石浦的陳思遠，「這是一座和基隆有著同樣海洋氣息的小鎮，有種歸家的感覺，尤其是空氣中瀰漫的淡淡海鮮味」。

就此，陳思遠便扎根在了這座小鎮，起初甜品店的生意並不理想，「因為當地人的飲食偏好中，並不喜歡甜味食品」，為此，陳思遠也曾產生過關門的念頭。

但得益於陳思遠的甜品創新和互聯網發展，他的甜品店也迎來了發展新機遇。從本地人喜愛的甜品店到成為網紅店，陳思遠將其原因歸為享受互聯網的發展紅利。

很多顧客在體驗以後，在朋友圈等網絡平台上進行了打卡點評，就此吸引了網絡上的人群特意過來嘗試，店鋪也得到了更多人的肯定。

伴隨著網絡出圈，陳思遠的甜品店也成為漁港古城裡的一個新打卡地標。網絡帶來的熱度，陳思遠非常珍惜，他清醒地認知到，惟有保持好口感和服務，才能讓店鋪長紅。

「創業路上，困難重重，但只要肯吃苦，就有無限可能成功。」從抱著試一試的態度，到如今的小有名氣，十年創業路讓陳思遠感悟頗深。

創業 網紅 海鮮

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