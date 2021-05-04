嚴打學區房 大陸下波調控重點

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
嚴打學區房炒作，將是大陸下波房地產調控重點。圖為山西太原民眾在房地產售樓部挑選商品房戶型。（中新社資料照）
嚴打學區房炒作，將是大陸下波房地產調控重點。圖為山西太原民眾在房地產售樓部挑選商品房戶型。（中新社資料照）

今年以來，大陸一二線城市以學區房為先導的樓市普漲現象引發關注，「學區房」作為房地產市場的衍生品成為不少房地產仲介及投機客炒作的對象。在樓市調控精細化政策下，「嚴打學區房炒作」降低市場虛火或成後續調控重點。

據澎湃新聞報導，不完全統計，今年以來包括合肥、北京、上海、深圳、長春、廈門等地紛紛推出新政嚴懲「炒作學區房」。不僅如此，「防止以學區房名義炒作房價」也首次在中共中央政治局會議中被提出。

4月30日，中共中央政治局會議提及，「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，增加保障性租賃住房和共有產權住房供給，防以學區房等名義炒作房價」。

中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組長鄒琳華指出，近一年來熱點城市的房價上漲，很多都是以「學區房」等概念性炒作。在當前大陸內外部經濟環境下，以「學區房」概念炒作房價具有較大的經濟風險。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉也提到，這輪學區房價格上漲與過去最大的區別，就是炒作頻繁。學區房的炒作，既惡化了民生訴求，也違背了義務教育均等化。打擊學區房炒作，是對「房住不炒」最深入的貫徹。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，對學區房炒作房價的現象，此次上升到中共中央政治局會議討論層次，充分說明此類問題的嚴峻性，也說明後續解決房價問題方面，會重點研究學區房的問題。

「學區房產生原因有很多，但背後的核心是房地產投資借助稀缺資源炒作，預計後續調控政策會針對這一類房源專門加碼，真正降低學區房市場的虛火。」中原地產首席分析師張大偉表示。

房地產 中共

延伸閱讀

特斯拉改策略 傳加強與大陸監管機構聯繫

陸網齊喊「抵制台積電」 陸媒萬字籲自家人：勿掀無腦運動

中國大抓市場壟斷 13間公司與會

大陸暴雨藍色預警下 重慶車輛被淹僅露車頂

相關新聞

盯科技巨頭 陸反壟斷局大擴編

大陸官方擴大對科技公司的管控力度，將擴編反壟斷監管機構。據知情人士透露，大陸國家市場監督管理總局旗下的反壟斷局，將新增第...

嚴打學區房 大陸下波調控重點

今年以來，大陸一二線城市以學區房為先導的樓市普漲現象引發關注，「學區房」作為房地產市場的衍生品成為不少房地產仲介及投機客...

甜蜜經濟夯 旅拍成消費新趨勢

今年大陸「五一」假期，是2021年又一個結婚高峰期。據中國結婚服務平台婚禮紀數據顯示，五一假期首日，中國大陸有超10萬對...

港首季GDP估增7.8%

香港政府昨（3）日公布的預估數字顯示第1季香港國內生產毛額（GDP）年增7.8%，高於外界預期，並且擺脫了連續六季的經濟...

「五一檔」電影總票房 破10億元

據大陸燈塔專業版實時數據，截至5月3日14時14分，2021年大陸「五一檔」電影總票房（含預售）已突破10億元（人民幣，...

外貿進口糧食作業量 廣州港 前4月同比增長130.5%

廣州港集團3日稱，廣州港今年1月至4月糧食作業量同比去年增長63.6%，其中外貿進口糧食作業量同比增長130.5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。