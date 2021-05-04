嚴打學區房 大陸下波調控重點

今年以來，大陸一二線城市以學區房為先導的樓市普漲現象引發關注，「學區房」作為房地產市場的衍生品成為不少房地產仲介及投機客炒作的對象。在樓市調控精細化政策下，「嚴打學區房炒作」降低市場虛火或成後續調控重點。

據澎湃新聞報導，不完全統計，今年以來包括合肥、北京、上海、深圳、長春、廈門等地紛紛推出新政嚴懲「炒作學區房」。不僅如此，「防止以學區房名義炒作房價」也首次在中共中央政治局會議中被提出。

4月30日，中共中央政治局會議提及，「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，增加保障性租賃住房和共有產權住房供給，防以學區房等名義炒作房價」。

中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組長鄒琳華指出，近一年來熱點城市的房價上漲，很多都是以「學區房」等概念性炒作。在當前大陸內外部經濟環境下，以「學區房」概念炒作房價具有較大的經濟風險。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉也提到，這輪學區房價格上漲與過去最大的區別，就是炒作頻繁。學區房的炒作，既惡化了民生訴求，也違背了義務教育均等化。打擊學區房炒作，是對「房住不炒」最深入的貫徹。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，對學區房炒作房價的現象，此次上升到中共中央政治局會議討論層次，充分說明此類問題的嚴峻性，也說明後續解決房價問題方面，會重點研究學區房的問題。

「學區房產生原因有很多，但背後的核心是房地產投資借助稀缺資源炒作，預計後續調控政策會針對這一類房源專門加碼，真正降低學區房市場的虛火。」中原地產首席分析師張大偉表示。