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外貿進口糧食作業量 廣州港 前4月同比增長130.5%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州港集團3日稱，廣州港今年1月至4月糧食作業量同比去年增長63.6%，其中外貿進口糧食作業量同比增長130.5%。

中新社報導，1月至4月，該集團旗下的糧通公司完成糧食作業量298.96萬自然噸，同比增長105.2%，其中1月份103.3萬自然噸，刷新去年5月份80萬自然噸的紀錄；新港公司1月至4月共計完成糧食接卸量176.3萬噸，增幅38%；新沙公司4月糧油卸船量同比增長超過105%，1月至4月累計糧油卸船量達269.1萬噸，同比增長56.18%。

廣州港應對船舶密集到港、倉容高位運行的挑戰，新沙公司統籌做好港內外資源的合理利用，利用港區周邊倉容，支撐糧食業務拓展；糧通公司1月份糧食疏運量達98萬噸，日最高疏運量達4.7萬噸，兩項疏運指標均創該公司歷史新高。

按照粵港澳大灣區建設部署和廣州建設國際航運中心第二個三年行動計畫實施規劃，廣州港投資建設的新沙二期糧食碼頭、南沙糧食碼頭筒倉二期工程，預計將在今年7月建成投入使用，南沙糧食及通用碼頭擴建工程預計將在明年投產運營。

屆時，廣州港股份公司將擁有萬噸級糧食及通用泊位21個，糧食通過能力超過3500萬噸，糧食倉儲能力將超過260萬噸，提升糧食儲備中轉能力的同時，保障區域糧食供給。

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