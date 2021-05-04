「五一檔」電影總票房 破10億元

據大陸燈塔專業版實時數據，截至5月3日14時14分，2021年大陸「五一檔」電影總票房（含預售）已突破10億元（人民幣，下同）。

香港中通社報導，當前檔期票房前三影片分別為：「你的婚禮」3.33億元，「懸崖之上」2.52億元，「秘密訪客」1.44億元。其中，預售票房排在第一位的「你的婚禮」由韓天執導。而張藝謀首度執導的諜戰片「懸崖之上」，目前在電影愛好者聚集的豆瓣網站上評分7.7分，口碑領跑五一檔。

據統計，今年大陸五一期間上檔的電影有十多部，除了動畫電影「冰雪大作戰2」之外，其他均為大陸國產片。從影片類型來看，以往五一檔票房冠軍多為進口片，例如2017年票房冠軍為「速度與激情8」，2019年則是美國漫威電影「復仇者聯盟4：終局之戰」拿下冠軍。

近幾年五一檔中，大陸國產電影票房逐漸亮眼。2016年的「北京遇上西雅圖之不二情書」就以3.54億元奪得當期票房冠軍；2018年的票房冠軍則是劉若英首次執導的電影「後來的我們」。

貓眼專業版數據顯示，截至4月18日，2021年度大陸票房已突破200億元，觀影人次達4.77億。而2020年大陸影市由於受新冠疫情影響，全年票房為200億元。預計2021年大陸電影市場上半年整體票房將突破300億元，繼續領跑全球單一市場票房排行榜。