甜蜜經濟夯 旅拍成消費新趨勢

今年大陸「五一」假期，是2021年又一個結婚高峰期。據中國結婚服務平台婚禮紀數據顯示，五一假期首日，中國大陸有超10萬對新人舉辦婚禮，結婚行業這一「甜蜜經濟」實現大幅增長，許多結婚商家稱今年為「史上最忙碌的勞動節」。

中新社報導，今年28歲的陳曉曦在杭州做新媒體運營工作，準備在三亞玩足5天，其中3天是婚紗照拍攝。對於新人們而言，結婚花樣也越來越豐富，旅拍便是其中一種。

陳曉曦說，如今身邊很多年輕人都會選擇旅拍形式。「因為我們更注重婚紗照自然真實的體驗感，而且旅途中可以跟另一半一起看不同的風景，這些都可以成為以後珍貴的記憶」。

曦這樣的年輕人在中國大陸已經越來越多。杭州一旅拍機構相關負責人吳峰稱，今年「五一」假期該機構的訂單比2019年大約翻2倍，比去年翻了3至4倍。目前中國國外旅拍全部暫停，該公司對中國大陸國內旅拍的產品和路線研發也都進行了更多升級，滿足新人多元化的旅拍需求。

「在拍攝地點上，三亞、成都、廈門、麗江等都是比較熱門的旅拍目的地。」吳峰還感受到，經歷了疫情以後，許多年輕人有了更多理財觀念，結婚消費也相對趨於理性化，在旅拍套餐消費上，69%新人傾向於選擇5000元（人民幣，下同）至6000元的中檔區間。

這一代新人更喜歡體驗記錄生活，把結婚過程也當做一種生活體驗。中國傳統文化促進會婚慶文化產業發展委員會主任曹仲華認為，旅拍升溫背後體現了當下中國大陸年輕人的結婚新消費趨勢，即注重結婚消費的品質及個性化，揚棄千篇一律，以及更加注重服務和體驗感。

在其看來，旅拍市場的火熱，一方面離不開大眾的消費理念升級，另一方面也得益於中國大陸成熟的旅遊市場環境，完善的交通路網，像飛機、高鐵、自駕遊出行都十分方便，這也讓旅拍有了快速發展的土壤。